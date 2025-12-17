עורך הדין סאם עיסא, המייצג את אחמד אל-אחמד, תושב אוסטרליה ממוצא סורי שהתעמת בגבורה עם המחבלים בפיגוע בחוף בונדיי - סיפר היום (רביעי) לכאן רשת ב' על מצבו של לקוחו, המאושפז בבית החולים לאחר שנורה ארבע פעמים.

"מצבו קשה ויציב אבל הוא סובל מכאבים", אמר עיסא בראיון. "אחמד נורה ארבע פעמים בזרוע השמאלית ואיבד את התחושה. הוא אמור לעבור כמה ניתוחים, אחד מהם היום. למרות הכאב - מצב רוחו טוב".

לדבריו, אל-אחמד סיפר לו כי "למרות הכאב ולמרות כל מה שהוא חווה ושלל הניתוחים שהוא צריך לעבור - הוא היה עושה את זה שוב, כי הוא יודע שהוא הציל הרבה מאוד חיים".

עיסא תיאר את נסיבות הגעתו של אחמד למקום: "הוא הלך לבונדיי ביץ' כדי לשתות קפה של אחר הצהריים. כשהוא הגיע הוא שמע מוזיקה וראה משפחות נהנות. הוא שאל את אחד מאנשי האבטחה לגבי האירוע ונאמר לו שזה חנוכה, חג יהודי. הוא קיבל אישור לצפות, הלך לקנות קפה - ואז שמע יריות והדרמה החלה".

"הוא ראה את אחד המחבלים, האבא עם נשק, הולך לעבר קבוצה של יהודים ומנסה להתקרב ככל האפשר כדי להרוג כמה שיותר. זה הרגע שאחמד החליט שהוא חייב להציל את האנשים האלה והוא עשה את זה, תודות לאל".

עורך דינו הדגיש, "הוא ידע שהם יהודים. הוא פשוט בן אנוש. לא אכפת לו מה הדת שלהם או הלאום. הוא רק רצה להציל חיים".

עיסא סיפר כי אל-אחמד מוקף כעת באהבה מצד הקהילה. "נציג הקהילה היהודית באוסטרליה הגיע לבית החולים והודה לו. גם הקהילה המוסלמית באוסטרליה גאה בגבורתו - כולנו רוצים לחיות במקום בלי אלימות".

לדבריו, אחמד הגיע מאידליב שבצפון סוריה כדי לברוח מהמלחמה. "הוא בא לאוסטרליה לחיות במדינה שוחרת שלום. למרבה הצער אנחנו רואים אלימות ושנאה וזה מזעזע. אבל אחמד נותן שביב של תקווה - דוגמה לכך שאפשר לחיות יחד. אנחנו מקווים שהפעולות של אחמד יקדמו דו-קיום, אהבה וסובלנות. הוא שולח את אהבתו, איחולי החלמה לפצועים ותנחומיו למשפחות הנרצחים. יש לו רק אהבה לקהילה היהודית באוסטרליה ובכל מקום אחר, והוא מקווה לשלום".