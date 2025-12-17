שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיש היום (רביעי) לממשלה הצעה לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל עד תחילת מרץ הבא.

בדברי ההסבר להצעה, ציין כ"ץ כי בין השיקולים שהנחו אותו בקבלת ההחלטה היו הצורך הצבאי בקיומה של התחנה, שיקולי ממלכתיות וא-פוליטיות בפעילות יחידות הצבא, והשלכות על שוק התקשורת. כ"ץ טוען כי הפעלת תחנה אזרחית על ידי הצבא היא "תופעה ייחודית שאין לה אח ורע במדינות דמוקרטיות" וכי היא פוגעת במעמדו של צה"ל כגוף א-פוליטי.

בהסבר המפורט צוין כי הפעילות החדשותית של גלי צה"ל מערבת את הצבא בשיח הפוליטי, דבר שלדבריו פוגע בחיילים ובאחדות צה"ל. בנוסף, כ"ץ ציין כי לא ניתן להפריד בין צה"ל לפוליטיקה כאשר התחנה עוסקת בתכנים פוליטיים.

באשר לגלגלצ, ההצעה מציינת כי לא תהיה השפעה על פעילותה, והיא תמשיך לפעול ככל הנראה בנפרד מגלי צה"ל, שכן היא לא עוסקת בשידורי אקטואליה.

הצוות המקצועי שיקים משרד הביטחון יפעל להשלמת תהליך סגירת התחנה, תוך סיום התקשרויות, ניהול נכסים וארכיון התחנה, ויבחן את המשך פעילותה של גלגלצ.

לסיום, ציין שר הביטחון כי יינתן סיוע לאזרחים עובדי צה"ל ולעובדי התחנה בסיום העסקתם בהתאם לדין.