הבונדסטאג הגרמני אישר היום את הרחבת עסקת "חץ 3" עם ישראל, בהיקף של 3.1 מיליארד דולר נוספים, כך שמדובר בעסקה הביטחונית הגדולה ביותר בתולדות ישראל.

העסקה, שכוללת את מכירת מערכת ההגנה האווירית "חץ 3" לגרמניה, צפויה להסתכם בכ-6.7 מיליארד דולר (למעלה מ-20 מיליארד ש"ח).

מערכת "חץ 3", שנועדה להגן על שמי גרמניה, פותחה במשותף על ידי משרד הביטחון הישראלי, הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים (MDA) והתעשייה האווירית, והפכה לנכס אסטרטגי חשוב. עם קבלת ההחלטה, צפוי להיות גידול משמעותי בקצב ייצור המיירטים והמשגרים של המערכת, שיסופקו לגרמניה וישדרגו את יכולות ההגנה האווירית שלה.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ציין כי הרחבת העסקה מעידה על האמון העמוק שגרמניה נותנת במדינת ישראל וביכולותיה הטכנולוגיות, וכוללת תכנון ארוך טווח לשיתוף פעולה ביטחוני בין המדינות. כ"ץ הוסיף כי ההכנסות מהעסקה ישמשו לפיתוחים אסטרטגיים נוספים ולחיזוק בניין הכוח של צה"ל.

העסקה מהווה חלק מהאסטרטגיה של משרד הביטחון להגדיל את הייצוא הביטחוני של ישראל, ולהעמיק את שיתוף הפעולה עם גרמניה ושותפים אחרים בעולם.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, ציין כי מדובר בצעד חשוב להחזקת מעמד ישראל כמעצמה ביטחונית והרחבת יכולות ההגנה האווירית שלה.

מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, הדגיש את הצלחת שיתוף הפעולה עם ממשלת גרמניה, ואמר כי האמון ההדדי והיכולת לפתח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים הביאו להצלחה המרשימה של מערכת "חץ 3", שעתה משרתת את צבאה של גרמניה.