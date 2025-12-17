המשטרה עצרה חשוד במעורבות בהיעלמותה של הילדה היימנוט קסאו, שנעדרת מאז פברואר 2024. החשוד נעצר בעקבות חשד לפגיעה בילדה בבאר שבע. מעצרו הוארך בשבעה ימים.

קסאו, שהייתה בת תשע כשנעלמה, תועדה בפעם האחרונה במצלמות אבטחה כשהיא נכנסת למרכז הקליטה שבו היא מתגוררת עם משפחתה בעיר צפת. מאז נעלמו עקבותיה.

המשטרה נערכת להמשך חקירה כדי לקבוע אם יש קשר בין המעצר לבין היעלמותה של היימנוט קסאו. תהליך החקירה, הכולל פעולות נוספות שצריך לבצע, יסייע להבין אם יש ראיות הקושרות את החשוד להיעלמותה של הילדה.

לפי הודעת המשטרה, תיק היעלמותה של קסאו הועבר ליחידת להב 433, במטרה להמשיך ולבדוק את כל האפשרויות העומדות בפני החוקרים.

בית משפט השלום בראשון לציון הוציא צו איסור פרסום על כל פרטי החקירה עד ליום שני הבא.