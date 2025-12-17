מוחמד מחמאיד, עובד מדינה בכיר במשרד הפנים ואימאם של מסגד אל נוזהה ביפו, נעצר השבוע בעקבות חשד להסתה והפרת הסדר הציבורי.

מחמאיד, שהיה מעורב בהפגנות אלימות בעיר יפו ביום שבת האחרון, תועד כשהוא מלהיט את הרוחות וצעק קריאות גזעניות, כולל "ברוח ובדם נפדה את יפו" ו"זה או אנחנו או אנחנו". לאחר מעצרו, הוא שוחרר בתנאים מגבילים.

המקרה אירע לאחר שתקרית חמורה התרחשה בשבת, בה נערים יהודים ריססו אישה בגז מדמיע ביפו, מה שגרם לסערת רוחות בעיר. במקום להרגיע את המהומות, מחמאיד הוביל תהלוכה של מאות צעירים וצעק קריאות שנאה כלפי הציבור היהודי. בעקבות התיעוד, שי גליק, מנכ"ל ארגון בצלמו, שיגר מכתב דחוף לנציבות שירות המדינה, בדרישה להעמיד את מחמאיד לדין משמעתי ולהדיחו מיידית מתפקידו.

במכתב ציין גליק כי "תפקידו של איש דת הוא לדאוג לשלום הקהילה, ולא להוביל תהלוכות הסתה וגזענות".

"המעשה של מחמאיד מהווה הפרה חמורה של כללי התקשי"ר של עובדי המדינה", אמר גליק, והוסיף כי יש להדיחו משירות המדינה ללא כל דיחוי.

ממשרד הפנים נמסר בתגובה כי מחמאיד זומן לשימוע מיידי.