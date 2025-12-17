חצי שנה לאחר מלחמת 12 הימים בין ישראל לאיראן, פרטים חדשים נחשפים בתחקיר משותף של הוושינגטון פוסט ו-PBS, המתמקד במבצע הצבאי חסר התקדים של ישראל, "מבצע נרניה", ושופך אור על השיטות המתקדמות בהן השתמשה ישראל לחיסול מדעני הגרעין האיראניים.

לפי התחקיר, המוסד פעל בשיתוף פעולה הדוק עם גורמים אמריקניים והפעיל יותר מ-100 סוכנים איראנים בשטח המדינה. המטרה הייתה לפגוע לא רק בנכסים צבאיים אלא גם במוחות העומדים מאחורי תוכנית הגרעין האיראנית.

המודיעין הישראלי, על פי הדיווחים, ערך מעקב ממושך במשך עשרות שנים אחרי מדעני הגרעין הבכירים ביותר באיראן, ובסופו של דבר צמצם את הרשימה ל-12 המדענים החשובים ביותר, אותם חיסלה ישראל בשלב הפתיחה של המלחמה. בעומק המערכה, ישראל המשיכה לבצע תקיפות ממוקדות שהתבצעו הן דרך קרקע והן באוויר, והמשיכו לשאוף לנזק מקסימלי לתוכנית הגרעין האיראנית.

הסוכנים האיראנים שהפעיל המוסד אומנו בישראל ובמדינות נוספות, והם נחשפו רק למשימה שלהם, ולא לכל התכנון הישראלי. "המבצע הזה הוא חסר תקדים בהיסטוריה. הפעלנו את הנכסים והסוכנים שלנו ליד טהראן, והתחלנו בפעולות קרקעיות עוד לפני שחיל האוויר נכנס למרחב האווירי של איראן", אמר בכיר הישראלי.

התחקיר חושף כי הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ, הציע לאיראן הצעה דרמטית בזמן שהמערכה הישראלית הייתה בשיאה: הצעת סיום העימות בתמורה להסרת הסנקציות וסגירת מתקני העשרת האורניום. ההנהגה האיראנית דחתה את ההצעה, וכתגובה, טראמפ אישר את המשך התקיפות.