לשכת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פנתה פעמיים במהלך השבועות האחרונים לשכתו של שר הביטחון דאז, יואב גלנט, במטרה לשכנע אותו לסגת מדרישתו לפתוח בחקירה פלילית בעקבות הדלפת סרטון שדה תימן, כך דיווח אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, לשכת היועמ"שית הציגה שורת טיעונים שכוונו להורדת הקרמה והמתח בנושא, ובין היתר טענה כי אין מדובר במעשה שמצדיק חקירה פלילית, וכי ביטחון המדינה לא נפגע כתוצאה מההדלפה.

העדויות מצביעות על כך שגלנט לא היה שבע רצון מההתקדמות בחקירה שהחלה בעקבות ההדלפה. בסופו של דבר, הוא דרש לקיים תחקיר פיקודי, אך בקשה זו נדחתה על ידי היועמ"שית וסגן הפצ"רית גל עשהאל, שהבהירו לו כי תהליך זה עלול לפגוע בהליך החקירה הפלילי שבוצע תחת עינה הפקוחה של בהרב-מיארה.

תיאורים נוספים בתחקיר מציינים כי סגן הפצ"רית, אשר מונה לבדוק את ההדלפה, פעל על פי הנחיות לשכת היועמ"שית. בעדותו, הוא ציין כי קיבל מחמאות על בדיקותיו, אך אין כל אינדיקציה למעורבות ישירה של היועמ"שית בטיוח או בהדלפה.

למרות ניסיונות לשכת היועמ"שית, כעת נבדק אם יש פגמים בניהול ההליך הפלילי, אך במערכת הביטחון מציינים שאין שום חשד למעורבות ישירה של היועמ"שית או גורמים אחרים בטיוח.