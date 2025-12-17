ראש הממשלה בהכרזה על עסקת הגז איתי בית און, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב (רביעי) הצהרה לתקשורת והודיע על אישור עסקת הגז עם מצרים.

"אישרתי את עסקת הגז הגדולה בתולדות ישראל - 112 מיליארד שקלים. מתוך זה, 58 מיליארד שקלים ייכנסו לקופת המדינה", דברי נתניהו.

"בארבע השנים הראשונות אנחנו נקבל חצי מיליארד שקלים לקופת המדינה, ולאחר מכן זה מתחיל להעלות - עד שיגיע לשישה מיליארד שקלים כל שנה", הוסיף.

לדבריו "הכסף הזה יחזק את תשתיות החינוך במדינה. אישרתי את העסקה לאחר שהבטחתי את האינטרסים הביטחוניים שלנו. העסקה מעודדת חיפוש גז באזור שלנו ומעודדת חברות למכור גז במחיר זול - לכם אזרחי ישראל".

"לפני הכול העסקה מחייבת את החברות למכור גז במחיר טוב לאזרחי ישראל. היו כאלה בינינו שהתנגדו בחירוף נשק להוצאת הגז מהמים. היו כתבות בטלוויזיה ובעיתונים והפגנות אינסופיות. אמרו שנהרוג את הכלכלה, היום ברור שהוצאת הגז הביאה רווחי ענק לישראל", הדגיש נתניהו.

בהצהרה השתתף גם שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן. נתניהו סיים אותה במלים: "רוצה לבשר לאזרחי ישראל - יהיו עוד הפתעות טובות".