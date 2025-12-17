חנוכת בית הכנסת לזכר אורי מרדכי שני ז"ל אבי קנר; סטילס: מעיין טואף, לע"מ

נשיא המדינה יצחק הרצוג חנך היום (רביעי) את בית הכנסת "היכל אורי" לזכרו של סרן אורי מרדכי שני ז"ל, במהלך הקרב על מוצב כיסופים בשבעה באוקטובר.

את המעמד המרגש פתח הרצוג בהדלקת נר רביעי של חג החנוכה, כשהוא מלווה במשפחתו של אורי, ראש המועצה האזורית הר חברון אלירם אזולאי ואייל אשל, אביה של סמל רוני אשל ז"ל.

"אנחנו מודים על הזכות העצומה ומאוד מתרגשים להיות כאן, במעמד המיוחד הזה. להתעקש על עוד חיבור ועל עוד קומה בארץ ישראל. במרכז- אתמקד בבחור צעיר אחד, עלם חן של ממש. גיבור ישראל שהותיר אחריו מורשת שהיא מגדלור לכולנו. אורי, הפך לימים למפקד מחלקה אגדי, במקביל הוא חלם חלומות גדולים על חיבור בין בטחון להתיישבות ובין צבא לקהילה. בשבעה באוקטובר, בקרב על כיסופים, אורי נפל. בן 22, צעיר כל-כך וגיבור כל-כך", אמר הרצוג.

הוא הוסיף "אורי כתב לעצמו - עין טובה, לאהוב כל יהודי. זה מה שהוא כתב. השאיר אחריו תדר מוסרי, תדר של אהבת ישראל. שאתם, משפחתו היקרה, ממשיכים בעוצמה. כנשיא מדינת ישראל, בשם מדינת ישראל אני מרכין את ראשי בפניכם ביראה ובתודה. אין לי מילים שיכולות לרפא את כאבכם, אבל אני מתפלל ומייחל בשם עם ישראל שתדעו מזור ונחמה.

אחת מאבני הדרך אל עבר הנחמה אנחנו חונכים כאן היום. "היכל אורי" ועזרת הנשים שבו, הם מצבה של אור ושל אבן, הם מספרים לנו שגם אחרי השבר הכי גדול, אפשר לבחור לא רק לזכור אלא גם לבנות, להדליק נר, נר מצווה ותורה אור. כולי תקווה שבית הכנסת "היכל אורי" יהיה בית של אור. מרחב של תורה, חסד ומפגש של אחדות. אני מאמין בכל ליבי שהאור הזה ימשיך ללוות אתכם, את הקהילה ואת כל מי שיכנס בשערי בית הכנסת היפהיפה הזה", סיכם.

יהושוע שני, אביו של אורי ז"ל, אמר "האור שנדליק עוד מעט, הוא אור של אמת, של תקווה ול אחדות. אור שמזכיר לנו שגם בימים של כאב ומחלוקת עם ישראל יודע וידע להתלכד סביב ערכיו העמוקים ביותר. יהי רצון שנדע להוסיף אור גם בימים של חושך, נחזק את הרוח, גם בשעות של כאב ונלך יחד, כעם אחד, בדרך של אמונה מוסר ותקומה".

