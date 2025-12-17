יו"ר כחול לבן בני גנץ מותח ביקורת על חבריו לאופוזיציה ומטיל ספק בכך שהוא חלק מגוש מתנגדי נתניהו.

בחדשות 12 פורסמו דברים שאמר גנץ בחוג בית שקיים ביישוב אלון שבות יחד עם חילי טרופר בתגובה לקריאות של ראשי מפלגות באופוזיציה לפרישתו. "בפעם הקודמת שכתבו לי 150 קצינים לפרוש, סיימתי עם פי שניים מנדטים ממה שניבאו לי. אני שם בכלל בצד את השאלה של הזכות לבחור ולהיבחר. והדמוקרטים, והליברלים, מי בכלל אמר שאני בגוש שלכם? זאת אומרת, איפה אתם מחתימים אותי, איפה חתמתי שאני שלכם? אני של מדינת ישראל".

גנץ לא הסתיר את דעתו לפיה ראש הממשלה נתניהו לא צריך להמשיך בתפקידו. "אני עושה את הכול כדי שנתניהו יסיים את תפקידו. אני חושב שהוא צריך לסיים את תפקידו ממיליון סיבות שהן לא קשורות לשום דבר אחר. מאה אחוז. אבל אני עדיין רוצה שזה יקרה, שהחיבור הזה יקרה".

יו"ר כחול לבן אמר שלדעתו אסור לחזור לממשלת השינוי. "אני לא מוכן להסתפק ב-61 מנדטים. "שאלתי חבר, ראש מפלגה, שעדיף לא להגיד את שמו כרגע. הוא רוצה להעביר חוקה, זה טוב, גם אני בעד חוקה. ובאיזה רוב נעביר אותה? הוא אומר לי 61. עניתי לו, מה זאת אומרת? עכשיו יצאנו להפגנות, כי הם 64, עשו כמה צעדי רפורמה, הדלקנו את המדינה, חסמנו את קפלן, ויש להם 64. אז אתה רוצה להעביר חוקה ב-61? לא סביר. אם אנחנו נחזור לממשלת השינוי, אפשר יהיה לנסוע בקפלן במוצאי שבת בלי בעיה. אי אפשר יהיה לנסוע בכביש 4. זה פשוט ילך למקום אחר - וייסגר".

מכחול לבן נמסר בתגובה: "המסר שלנו עקבי. הפתרון הטוב ביותר לישראל הוא ממשלת הסכמות ציונית רחבה בלי קיצוניים".