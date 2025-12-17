על רקע הטבח בסידני וחרף המתיחות הביטחונית באירופה, ראש עיריית אנטוורפן ואן דוסבורג הודיעה כי השוטרים הפדרליים האחראים על אבטחת הרובע היהודי יסיימו את תפקידם.

מאחורי ההחלטה עומד שר הפנים הבלגי ברנרד קווינטין שאישר את הסרת הכוחות הפדרליים, תוך שהוא מנסה להרגיע כי "אבטחת האתרים היהודיים נותרת בעדיפות מוחלטת".

מאז 2014 הקהילה היהודית בבלגיה מצויה תחת איום מוגבר, ושוטרים פדרליים מאבטחים את הרובע לצד המשטרה המקומית. ההחלטה מסירה כמחצית מנוכחות הביטחון.

ראש העיר תיארה את ההחלטה כ"בלתי מובנת" והזהירה: "אסור שיהיה ואקום בביטחון הרובע היהודי. זה חורג ממשטרת אנטוורפן".

לטענת השר, מדובר בהעברת שוטרים שהוקצו זמנית מבריסל בחזרה לתחנתם.

בקהילה היהודית זועמים ודוחים את ההסבר בטענה כי מדובר ב"החלטה פוליטית".

חבר הפרלמנט מיכאל פרייליך הבהיר: "אנו עושים הכל לפתור את הבעיה. תהיה אבטחה מירבית - שוטרים רגילים, פדרליים או חיילים. לא נשאיר את הקהילה ללא הגנה".

לפי פרייליך, יש לשנות תחילה את החוק כדי לאפשר לחיילים לבצע משימות שוטרים. "החוק אמור להיות מוכן עד הקיץ".