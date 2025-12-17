מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו נשא הערב דברי חיזוק בישיבת 'רבנו חיים עוזר' בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה יצחק רביבו בגין אי התייצבות לצו גיוס.

הרב לנדו הגדיר את המעצר כ"פשע נורא" והצהיר: "כל שלומי אמוני ישראל מזועזעים עד עומק נשמתם מהפשע הנורא של השלכתו לכלא, והכל בגלל חטאו שלומד בישיבה ולא מתגייס לצבא".

הוא הוסיף: "הדבר מחריד מאוד. אנחנו חייבים להכריז שכל כלי יוצר עליך לא יצלח, וגזירותיהם יתבטלו כעפרא דארעא, ויוכלו כולם ללמוד באין מפריע".

בפנייה לתלמיד הכלוא אמר: "להבחור יצחק חיים בן שלומית - יעמוד איתן כנגד מזימות הרשע ולא ישים לב לכל הפיתויים והשכנועים. יזכה לצאת בקרוב מבית האסורים".

בהמשך פנה לתלמידי הישיבה. "אל תפלו ברוחכם, חזקו ואמצו. בימי החנוכה תאחזו במידת החשמונאים שעמדו בגבורה והצליחו. כן יראנו ה' ניסים ונפלאות בזמן הזה".