עינב צנגאוקר, שבנה מתן שב משבי חמאס אחרי שנתיים, התייחסה לאפשרות הצטרפותה למערכת הפוליטית.

"אני לא יודעת איפה אהיה במערכת הבחירות הקרובה אבל מה שבטוח זה שעדיין צריך לנהל כאן מאבק. הייתי רוצה להיות בין מקבלי ההחלטות במדינה, אבל אני צריכה דבר אחד מכל השחקנים במגרש - להפסיק להסתכל על האגו שלהם ויותר על האנשים בקהל", אמרה בשיחה עם פעיל השמאל יאיא פינק בכנס "מגבירים את האור".

"כל עוד יש הנהגה כושלת שמנסה לעוור אותנו ולברוח מאחריות, אנחנו לא נשב בשקט ונחכה לבחירות - אנחנו דורשים ועדת חקירה ממלכתית עכשיו", דברי צנגאוקר.