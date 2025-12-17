שר החוץ, גדעון סער, אומר כי ישראל מעוניינת לעבור ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה, אולם הנשק שבידי ארגון הטרור חמאס מוסיף להוות מכשול בדרך לכך.

בריאיון לערוץ "אל-ערביה" באנגלית אמר סער כי ממשלת ישראל חותרת להגיע להסדר ביטחוני עם סוריה, והכחיש שלישראל שאיפות כלשהן בשטח סוריה.

הוא הדגיש כי אישור הסדר ביטחוני עם סוריה יהיה אינטרס של שני הצדדים, וכי עליו להבטיח את המצב בדרום, שבו מתגוררת האוכלוסייה הדרוזית.

בנוגע למצב בלבנון אמר סער כי התקפות צה"ל נגד חיזבאללה אינן פוגעות בריבונות לבנון, והאשים את חיזבאללה בהפרת הריבונות הלבנונית. הוא ציין כי חיסול חיזבאללה יחזיר את לבנון לתושביה.

לדברי סער, לישראל עניין להגיע לנורמליזציה עם לבנון ולהסדרת חילוקי הדעות, שאותם הגדיר כפשוטים וניתנים ליישוב.