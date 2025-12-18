חברת אנבידיה (NVIDIA) הודיעה היום (חמישי) כי תקים קמפוס חדש בקריית טבעון. על פי התכנון, המתחם ייבנה על שטח של 90 דונם ויכלול יותר מעשרת אלפים עובדים.

החברה, העוסקת בתחום השבבים, מעסיקה כיום למעלה מחמשת אלפים עובדים בישראל, המהווים כ-20% מכוח האדם העולמי שלה. אנבידיה, שהפכה לשם נרדף למהפכת הבינה המלאכותית, עשתה היסטוריה לפני חודשיים כשחצתה את רף השווי השוק של חמישה טריליון דולרים, והפכה לחברה הראשונה בעולם שהשיגה את הישג זה.

מייסד ומנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, ציין כי "ישראל היא הבית של אנשי טכנולוגיה ומהנדסים מהמבריקים בעולם, והפכה לבית השני של אנבידיה". הוא הוסיף כי "ההשקעה הזו משקפת את המחויבות העמוקה וארוכת הטווח שלנו למשפחות שלנו בישראל ולתרומתן הייחודית לעידן ה-AI".

ראש המועצה המקומית קריית טבעון, עידו גרינבלום, בירך על המהלך ואמר כי "זהו פרויקט משנה מציאות עבור המועצה וכל אזור הצפון".

הקמפוס החדש צפוי לשאוב השראה ממבנה הקמפוס הראשי של החברה, הנמצא בעמק הסיליקון שבארצות הברית. ההשקעה הצפויה בהקמת הקמפוס מוערכת במיליארדי שקלים, והקמתו צפויה להתחיל בשנת 2027 ולהסתיים עד לשנת 2031.