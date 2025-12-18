התיעוד האחרון של הרב אלי שלנגר הי"ד, שליח חב"ד בסידני שנרצח בפיגוע הירי ביום ראשון, התפרסם הלילה (חמישי). הרב שלנגר נראה, דקות לפני הטבח, כשהוא מניח תפילין ליהודי כשלצידו הילדה מתילדה פולטבצ'נקו בת העשר, שנרצחה גם היא. את הסרטון פרסם אביה של מתילדה הי"ד.

אתמול ליוו מאות למנוחות את הרב שלנגר הי"ד. בהלווייה ספד חמיו, הרב יהורם אולמן, שאמר בדמעות "הפכת להיות הכול בשבילי, הידיים שלי, הרגליים שלי. המסירות שלך אליי לא ידעה גבול, יכולתי לסמוך עליך בכל דבר. היית בני, חברי, ידידי... לעבור יום אחד בלעדיך נראה בלתי אפשרי".

הרב אולמן קרא ליהודי סידני שלא לפחד להגיע לחוף בונדי בעקבות הפיגוע, והודיע כי רבני האזור יגיעו ביום ראשון הקרוב להדלקת נר שמיני של חנוכה במקום שבו אירע האסון. לדבריו, "החיות שביצעו את הפיגוע קיוו שנרד למחתרת ונפחד, אבל אנחנו רק נהיה גדולים יותר וחזקים יותר".

קהל רב מילא את בית הכנסת והרחבה החיצונית, ועשרות אנשים שעמדו בחוץ צפו בשידור החי של ההלוויה בטלפונים הניידים. בתפילה שנערכה במקום קראו קרובי משפחה תפילות בעברית ובאנגלית.

בפיגוע נרצחו 15 בני אדם: בוריס טטלרויד, שהגיע לאירוע עם בנו שנפצע, אדית ברוטמן בת ה-68, חברת משפחתו של טיבור וייצן שנרצח לצידה, ניצול השואה אלכס קלייטמן (87), שאשתו העידה כי נרצח כשניסה להגן עליה; טיבור וייצן, שלפי דיווחים נורה גם כן כשהגן על אשתו ששרדה; דן אלקיים (27), אזרח יהודי-צרפתי שהיגר לסידני לפני כשנה; הרב יעקב הלוי לויטין, שגם הוא היה שליח חב"ד; ראובן מוריסון (62), במקור מברית המועצות, חבר בקהילת חב"ד באוסטרליה; השוטר לשעבר פיטר מייגר, ששירת כמעט 40 שנה במשטרת ניו סאות' וויילס ושימש כצלם פרילאנס באירוע לחנוכה של חב"ד; מריקה פוגני בת ה-82; הילדה בת ה-10 מתילדה פולטבצ'נקו; ובני הזוג בוריס וסופיה גורמן שנרצחו לפי הדיווחים מטווח אפס לאחר שניסו להיאבק במחבל.