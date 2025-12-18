הלקחים הכואבים והמדממים של השבעה באוקטובר, חלחלו עמוק אל שדרת הפיקוד בצה"ל והובילו להבנה כי ההגנה על היישובים ביהודה ושומרון דורשת מענה מסוג אחר לגמרי: מהיר יותר, קטלני יותר ומבוסס על כוחות מקומיים.

כך, לפני כשנה, נולדה ית"ם איו"ש - יחידת התגובה המהירה של אוגדת יהודה ושומרון. בראיון מיוחד לערוץ 7, מספק מפקד היחידה, סא"ל (במיל') ש', הצצה ראשונה לפעילות הכוח שמורכב מלוחמים עתירי ניסיון ששמו להם למטרה אחת: לסכל ולמנוע את הטבח הבא.

היחידה החדשה אינה עוד כוח תגבור סטנדרטי. היא נבנתה כמענה כירורגי לצורך מבצעי בוער. "ית"ם איו"ש היא יחידת תגובה מהירה, יחידה אוגדתית ששייכת לאוגדת יהודה ושומרון", פותח סא"ל ש' ומסביר את הרקע להקמתה. "היחידה הוקמה ביחד עם ית"מים נוספים בשאר הגזרות המבצעיות של צה"ל כאחד מהלקחים המרכזיים של הלחימה בשבעה באוקטובר, מתוך הבנה שמרחבי היישובים, שתחת איום ותחת חיכוך צריכים מענה מהיר, גם מקצועי, בעל קטלניות שמכיר היטב את השטח והרוח".

התיאור של ש' ממחיש את השינוי הקונספטואלי: לא עוד הסתמכות רק על כוחות שמגיעים מרחוק, אלא כוח זמין שנמצא בתוך הגזרה, חי אותה ונושם אותה.

הייחוד האמיתי של ית"ם איו"ש טמון בהרכב האנושי שלה. לא מדובר בחיילים המגיעים לשרת באזור זר להם, אלא בתושבים שמגנים על ביתם הפרטי ועל הקהילה שלהם, אך עושים זאת ברמה המקצועית הגבוהה ביותר שיש לצה"ל להציע. "היחידה, שהוקמה בשנה האחרונה, מורכבת מלוחמי מילואים תושבי יהודה ושומרון, המחולקים על פי סדר, חלוקה ופריסה שבנינו. הייחודיות היא שבעצם הצלחנו לגייס לוחמי מילואים מכל יחידות המילואים השונות, לרבות היחידות הכי מובחרות ומיוחדות, והבאנו אותם להגנה על הבית".

המעבר מיחידות האם המובחרות ליחידה מרחבית חדשה דרש התאמות והכשרות ייעודיות. הלוחמים, שכבר הגיעו עם מטען מבצעי עשיר, עברו ליטוש נוסף כדי להתאים את יכולותיהם לאיומים הספציפיים של יהודה ושומרון. "הם עברו הכשרת לוחמה בטרור מיוחדת ומכוונת לייעוד של הגנה על היישובים, של לחימה ביישובים ובסביבתם", מפרט סא"ל ש'.

לוחמי ית"ם איו"ש צילום: דובר צה"ל

בנוסף להכשרה, צה"ל לא חסך באמצעים כדי להבטיח את עליונותם בשטח: "ציידנו אותם בהרבה נשק ואמל"ח ברמה הגבוהה ביותר באמת שיש לצה"ל להציע. מעבר לכך, אנחנו עוסקים בחיבור לגזרה, ליישובים, למערכי הביטחון ביישובים, לכוחות מבצעים בחטיבות השונות, בגזרות השונות, על מנת שההיכרות והחיבור יהיו בצורה מיטבית להתמודדות בשעת חירום".

אך אל תטעו לחשוב שמדובר בכוח הגנתי פסיבי הממתין לאזעקה. ית"ם איו"ש אימצה גישה התקפית יוזמת, מתוך הבנה שההגנה הטובה ביותר היא שיבוש תוכניות האויב בתוך מעוזיו. כשנשאל על הפעילות המבצעית, מבהיר סא"ל ש' כי היחידה פועלת בעצימות גבוהה: "מודל שמירת הכשירות של היחידה מורכב גם הרבה תרגילים ואימונים, חלקם גם במתקנים ייעודיים ולא מעט מהם בגזרה וביישובים שזה השטח הכי טוב מבחינתנו ללמוד ולהתכונן".

הפעילות הזו מתורגמת למבצעים בשטח, חלקם בעומק השטח הפלסטיני. "בשנה האחרונה ביצענו לא מעט פעילות התקפית מבצעית יזומה התקפית, בכל הגזרות ביו"ש", הוא חושף. סא"ל ש' מציין פעולה ספציפית ומשמעותית כדוגמה ליכולות היחידה. "הפעילות האחרונה והגדולה הייתה פעילות יחידתית, מבצע יחידתי רחב שקרה בעיירה סלפית שבגזרת חטמ"ר אפרים. אנחנו רואים בפעילות ההתקפית תרומה למאמץ של אוגדת איו"ש נגד התעצמות הטרור וגאים ושמחים לקחת חלק".

אחד האתגרים הגדולים ביותר בגזרת יהודה ושומרון הוא השקט המתעתע. רגע אחד של שגרה פסטורלית עלול להפוך בשבריר שניה לאירוע רב-נפגעים. סא"ל ש' מודע היטב למאפיין הזה, והיחידה בנויה בהתאם. "בגזרת יהודה ושומרון קיים חיכוך תמידי ופוטנציאל של מעבר המהיר מ-0 ל-100", הוא אומר. "כך בנינו את עצמנו. אנחנו משתדלים לא להיות מושפעים מהתקופות של היציבות או של הרגיעה המסוימת - למרות שאנחנו מאוד שמחים בשקט. יש לנו כוננות רציפה לאורך כל השנה ואנחנו יכולים להיות מופעלים מהרגע להרגע. זה גם קרה בשנה האחרונה".