לאחר הטבח בחוף בונדי בסידני, ממשלת אוסטרליה מודיעה על שורת צעדים שנועדה להילחם בהסתה וביטויי השנאה.

בשיחה עם עיתונאים בקנברה אמר ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, כי ממשלתו תנקוט במספר צעדים חדשים כלקח מהפיגוע בחוף בונדי. בין היתר יוקם צוות משימה חדש שיפקח על מערכת החינוך ויוודא כי היא "תמנע, תתמודד, ותגיב בצורה כראויה לאנטישמיות".

שר הפנים האוסטרלי יקבל סמכויות לבטל ויזה או למנוע כניסה של "מפיצי שנאה", ומנהיגים ומטיפים שיסיתו לאלימות נגד אחרים יעמדו בפני עונשים מחמירים. "לכל יהודי אוסטרלי יש את הזכות להרגיש בטוח, מוערך ומכובד על תרומתו לאומה הגדולה שלנו. הטרוריסטים, בהשראת דאעש ביקשו להסית את האוסטרלים זה נגד זה. האוסטרלים הגיבו למעשה השנאה הזה באהבה ובאהדה לאלו המתאבלים", אמר אלבניזי.

לצידו דיברה גם שליחת ממשלת אוסטרליה למאבק באנטישמיות ג'יליאן סגל, שהוסיפה כי "המדינה נמצאת ברגע חשוב מאוד לא רק עבור הקהילה שלנו, אלא גם עבור המאבק באנטישמיות ברחבי העולם".

בחודש יולי האחרון היא הגישה דו"ח עם שורת המלצות לממשלת אוסטרליה על מאבק באנטישמיות, וראש הממשלה אלבניזי אמר כי "הממשלה תתמוך ותאמץ באופן מלא את ההמלצות של סגל.

אלבניזי גם התייחס להאשמות של הקהילה היהודית באוסטרליה כי ממשלתו לא פעלה מספיק למגר את האנטישמיות וההסתה נגד יהודים, והודה כי אכן שגה. "אני מקבל על עצמי את האחריות על החלק שלי בכך כראש ממשלת אוסטרליה. אבל מה שאני גם מקבל על עצמי הוא את האחריות להנהיג את האומה ולאחד את האומה. מה שאנשים מחפשים כרגע זה לא עוד פילוג".