אביתר חנימוב (21), תושב חולון ותלמיד שיעור ד' בישיבת ההסדר קרני שומרון ולוחם בחטיבת גולני, הוא הזוכה (ד') במקום השלישי בחידון התנ"ך הארצי למבוגרים.

חנימוב השתחרר רק לפני שלושה שבועות מהשירות הסדר במסגרת ההסדר והוא כבר מתגייס בשבוע הבא לסבב הבא.

ההישג שלו בתחרות אינו מובן מאליו בשל העובדה שהוא לוחם ברציפות מאז תחילת המלחמה, אך למרות זאת הצליח לשלב בין פעילות מבצעית אינטנסיבית לבין לימוד תנ"ך מעמיק, שהביא אותו למרחק של נקודה אחת בלבד משלב הראש בראש בגמר.

"ניגשתי ללימוד מתוך רצון להעמיק בשורשים שלנו, להבין את ההיסטוריה והמורשת שעליהן אנו נלחמים", סיפר חנימוב. "עוד מכיתה ט' אהבתי תנ"ך, ובישיבה העמקתי עוד יותר. גם מהרגע שהתגייסתי כבר בשלב הטירונות, בקווים בעזה ובלבנון לאורך המלחמה הקפדתי ללמוד שני פרקים ביום, בכל רגע פנוי, במטרה להגיע מוכן למעמד הזה."

את זכייתו הקדיש חנימוב לעילוי נשמת שלושה מחבריו הקרובים ביותר שנפלו במהלך הקרבות: אלקנה נבון הי"ד, בן משפחה וחבר קרוב, לוחם מהנדסה שנהרג באוגוסט בג'נין לאחר שהסתער בראש הכוח, ישי אליקים אורבך, הי"ד, שנפל בקרב ברפיח שלושה חודשים לאחר חתונתו וליאל שוהם ז"ל חברו הקרוב מהישיבה שנלחם לצדו כתף אל כתף.

מנכ"ל ישיבת ההסדר קרני שומרון, אלי כהן, בירך את חנימוב: "אביתר מגלם את מהות ישיבת ההסדר, חיבור עמוק בין ספרא לסייפא, אהבת תורה, העם והארץ. הוא מייצג דור של לוחמים תלמידי חכמים שמאירים את דרכו של עם ישראל מתוך עמל רוחני ומסירות נפש. זהו ניצחון של זהות, שורשיות וגבורה אמיתית."