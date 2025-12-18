בעקבות הטבח במסיבת חנוכה של בית חב"ד בבונדי ביץ', סידני, שבו נרצחו לפחות 16 יהודים ועשרות נוספים נפצעו, פרסם הרב יצחק גינזבורג מסר חיזוק לציבור, הקורא להתעודדות דווקא בימי החנוכה.

הרב גינזבורג כתב, "עשה למען הרוגים על שם קדשך"! וקרא להתחזק דווקא בשעה קשה זו. "חנוכה הוא זמן של עז וגבורה, גם אם יש נפגעים ונופלים חללים בקרב, חס ושלום, על הנותרים להתחזק ביתר שאת ולהמשיך בקרב מבלי להתייאש".

בדבריו, הזכיר הרב את נפילתו של יהודה המכבי בקרבות החשמונאים, ואת תגובתו של מתתיהו אביו כפי שמתוארת במגילת אנטיוכוס: "אני אצא עמכם ואלחם בעמים, פן יאבדו בית ישראל". לדבריו, "בשעת המבחן הקשה, האב הזקן בעצמו מתעורר כאיש מלחמה ומעורר את הבנים".

הרב הדגיש כי המערכה הרוחנית של שליחי חב"ד בעולם כולו היא זירת הקרב המרכזית של דורנו: "כאשר יש נפגעים ונופלים קרבנות - ביניהם מהמובחרים העומדים בראש המערכה - עלינו להתחזק בדברי מתתיהו 'בימים ההם בזמן הזה'. אם שליחי הרבי נופלים, הרי הרבי עצמו נמצא אתנו ומחזק אותנו".

בסיום דבריו, קשר הרב את מאורעות החנוכה לתקווה לגאולה הקרובה: "בקרב הגדול של הקירוב, סוף הטוב לנצח, בביאת משיח צדקנו ואור החנוכה יאיר לכל באי עולם, עד כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".