בסידני נערכה היום (חמישי) הלוויתה של מטילדה בריטואן בת ה-10, הקורבן הצעיר ביותר בטבח במסיבת החנוכה בחוף בונדיי.

על ארונה של מטילדה הונחה בובת דבורה גדולה, מחווה לשמה האמצעי "Bee", וסביבה הונחו סמלים נוספים של דבורים וחולקו מדבקות עם ציור דבורה לבקשת המשפחה שאותן נשאו הנוכחים בלוויה. "מתילדה מעולם לא זכתה לחיות את החיים שהיו אמורים להיות לה", אמר הרב.

שגריר ישראל באוסטרליה, אמיר מימון, נכח בלוויה וסיפר בריאיון לאילאיל שחר בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב' על התחושות בקהילה היהודית במדינה: "מדובר בהלוויה אחת מיני רבות שהתקיימו ביומיים האחרונים. התחושה של הקהילה קשה, והיום זה הגיע לשיא. זה עצוב מאוד, היה לא מעט בכי וכאב שאין מילים שיוכלו לתאר אותו ואת השבר שהקהילה חווה".

בפיגוע נרצחו עוד 14 בני אדם: שליח חב"ד בסידני הרב אלי שלנגר הי"ד, בוריס טטלרויד, שהגיע לאירוע עם בנו שנפצע, אדית ברוטמן בת ה-68, חברת משפחתו של טיבור וייצן שנרצח לצידה, ניצול השואה אלכס קלייטמן (87), שאשתו העידה כי נרצח כשניסה להגן עליה; טיבור וייצן, שלפי דיווחים נורה גם כן כשהגן על אשתו ששרדה; דן אלקיים (27), אזרח יהודי-צרפתי שהיגר לסידני לפני כשנה; הרב יעקב הלוי לויטין, שגם הוא היה שליח חב"ד; ראובן מוריסון (62), במקור מברית המועצות, חבר בקהילת חב"ד באוסטרליה; השוטר לשעבר פיטר מייגר, ששירת כמעט 40 שנה במשטרת ניו סאות' וויילס ושימש כצלם פרילאנס באירוע לחנוכה של חב"ד; מריקה פוגני בת ה-82 ובני הזוג בוריס וסופיה גורמן שנרצחו לפי הדיווחים מטווח אפס לאחר שניסו להיאבק במחבל.