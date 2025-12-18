שני ניסיונות מעצר של תלמידי ישיבה שלא התייצבו לגיוס נכשלו הלילה (חמישי) בהרצליה וברמת השרון, לאחר שעשרות אברכים ובני ישיבות הגיעו למקום ומנעו את המעצרים.

האירוע הראשון התרחש ברחוב לוחמי הגטאות בהרצליה, כשהמשטרה הצבאית ניסתה לעצור תלמיד ישיבת "אמרי משה".

ארגוני סיוע לתלמידי ישיבות שלחו התרעה, ועשרות אברכים ובני ישיבות הגיעו למקום. המשטרה הצבאית עזבה לאחר זמן מה ללא עצור.

בהמשך הלילה התקבל דיווח על ניסיון מעצר נוסף ברחוב הפורצים ברמת השרון. גם שם הגיעו עשרות מפגינים והמשטרה הצבאית שוב נסוגה ללא ביצוע מעצר.

אמש הצליחה המשטרה הצבאית לעצור את תלמיד הישיבה יצחק רביבו ברמת גן. ארגון "נותנים גב" הודיע כי הוא מלווה את העצור ומספק לו ולמשפחתו סיוע משפטי.