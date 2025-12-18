לאחר לחצים שהגיעו מצד סביבתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר החליט להסיר את תת-אלוף במילואים רועי אלקבץ מחברות בוועדה החדשה החוקרת את כשלי הטיפול בתכנית "חומת יריחו" של חמאס. כך דיווח דורון קדוש בגלי צה"ל.

הוועדה, בראשות אלוף (במיל') רוני נומה, הוקמה לאחרונה בעקבות מסקנות ועדת תורג'מן, במטרה לחקור את אופן הטיפול של מערכת הביטחון בתכנית חמאס להכרעת אוגדת עזה - תכנית שזוהתה פעמיים על ידי גורמי מודיעין אך לא טופלה כראוי.

אלקבץ, לשעבר ראש מטה פיקוד הדרום, מפקד אוגדה 80 ומח"ט השריון 7, כבר מונה כחבר בוועדה וזו אף החלה בעבודתה. עם זאת, בשלב מסוים עודכן כי הוחלט להוציאו מהוועדה, מבלי שנמסרה לו סיבה רשמית.

על פי פרסום הבוקר, ההחלטה הגיעה בעקבות דרישה מצד שר הביטחון או סביבתו הקרובה, לאחר שפורסם בערוץ 14 כי יש "זעם גדול מאוד" סביב מינויו של אלקבץ, בשל מעורבותו במחאה נגד החקיקה המשפטית בשנת 2023. אלקבץ נמנה עם קבוצת "שריונרים למען הדמוקרטיה" ואף חתם באותה שנה על "מכתב השריונרים", שהתנגד למהלכי החקיקה - אם כי לא קרא לסרבנות או להפסקת שירות.

למרות פעילותו האזרחית, אלקבץ המשיך לשרת במילואים בפיקוד הדרום בתקופת המחאות. בפוסט שפרסם כתב, "שירות מילואים לפני הכל - גם בימים סוערים מאוד בזירה האזרחית". אלקבץ מזוהה עם מפלגת "יש עתיד", ואף כיהן כחבר מועצת העיר תל אביב עד לאחרונה.

מדובר צה"ל נמסר כי תא"ל במיל' אלקבץ אכן מונה לוועדה אך הוחלט לסיים את כהונתו בה. לא נמסר הסבר להחלטה או תגובה רשמית. גם אלקבץ עצמו סירב להתייחס לידיעה.