מאות שורדי הטבח המזעזע במסיבת הנובה, שחלקם קיבלו על עצמם לשמור שבת כהלכתה, התכנסו במלון רמדה בירושלים למעמד מרגש של הדלקת נרות חנוכה משותפת ביוזמת ארגון "קשר יהודי".

שקד אברהם, ששרד את הטבח, הדליק את הנרות ואמר כי "זו סגירת מעגל". אברהם הוסיף: "אני מרגיש יותר מדי טוב אחרי שהחיו לי את הנפש מחדש. לאחרונה זכיתי לשמור את השבת שהייתי כל כך רחוק ממנה. היום אני מרגיש שהשבת היא הדלק לנפש שלי".

הוא הוסיף בדבריו המרגשים, "אני זוכר את הרגעים שבהם הייתי כל כך רחוק משבת - רחוק לא רק מבחינה גיאוגרפית, אלא בעיקר מבחינה רוחנית. שבת הייתה כמו אור רחוק באופק, משהו ששמעתי עליו, חלמתי עליו, אבל לא הצלחתי לגעת בו. והנה, בעזרת השם, זכיתי לשמור אותה כאן, במלוא העוצמה והיופי שלה.

הרבנית צילי שניידר, יו"ר 'קשר יהודי' אמרה כי "זו היתה חוויה מיוחדת לראות את הניצולים שזוכים לשמור שבת כהלכתה מתכנסים יחד להדלקת נרות חנוכה ומתקרבים לבורא עולם. הם גיבורי השבת ובזכותם עוד ועוד יהודים זוכים להיחשף ליפיה וקדושתה של השבת".