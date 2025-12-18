שורת אירועי זיכרון תתקיים לציון 25 שנה לרציחתם של הרב בנימין זאב כהנא ורעייתו טליה הי"ד, שנרצחו בפיגוע ירי בידי מחבלים ערבים סמוך לעפרה.

הרב בנימין זאב כהנא נולד בי"ט בתשרי תשכ"ז (אוקטובר 1966) בניו־יורק, כבנו הצעיר של הרב מאיר כהנא. בשנת 1971 עלתה משפחתו לארץ ישראל, ובנימין החל את לימודיו בישיבת מרכז הרב. בשנת 1987 ייסד יחד עם אביו את ישיבת “הרעיון היהודי".

באותה תקופה ייסד את העלון השבועי "דרכה של תורה”, שבו שילב דברי תורה על פרשת השבוע עם ניתוח אקטואלי של אירועי השעה, לאור משנתו של אביו. במשך ארבע־עשרה שנה, עד לרציחתו, עמד הרב בנימין בראש המפעל, והצטיין בבהירות מחשבתית, בעקביות רעיונית וביכולת נדירה לנסח את “הרעיון היהודי” בשפה חדה ומדויקת.

בשנת תשמ"ט (1989) נישא לטליה הרצליך. בני הזוג קבעו את ביתם בכפר תפוח שבשומרון, ושם גידלו שישה ילדים.

לאחר רצח אביו, הרב מאיר כהנא, בכ"ה בחשוון תשנ"א (נובמבר 1990), קיבל עליו הרב בנימין את הנהגת רוב תלמידי הישיבה וייסד סניף מרכזי של הישיבה ואת תנועת “כהנא חי”, שנפסלה מהתמודדות בבחירות בשנת 1992 והוכרזה כארגון טרור בשנת 1994, והמשיך לכהן כראש ישיבת “הרעיון היהודי” בכפר תפוח.

בנימין והרבי צילום: משה בן ישראל

למרות רדיפות מתמשכות מצד רשויות המדינה-מעצרים, חקירות ומאסרים בשל דעותיו-נותר הרב בנימין נאמן לדרכו ולשליחותו. ביום ה' בטבת תשס"א (31 בדצמבר 2000) נרצחו הרב בנימין וטליה כהנא בפיגוע ירי סמוך לישוב עפרה, בדרכם חזרה מירושלים לביתם. הפיגוע, שבוצע בידי מחבלים בשליחות אנשיו של יאסר ערפאת, הותיר שישה ילדים יתומים.

תלמידיו מתארים את הרב בנימין כאיש תורה עדין, שגילם בדמותו את אידיאל תלמיד החכם־הלוחם: ענווה אישית לצד תקיפות עקרונית, ודבקות בלתי מתפשרת באמת ובצדק.

אחד ההיבטים הבולטים במורשתו הוא חדות ראייתו. שנים רבות לפני אירועי השבעה באוקטובר, הוויכוחים סביב הרפורמה המשפטית והקרעים החברתיים העמוקים המפלגים כיום את החברה הישראלית-כבר עסק הרב בנימין בסוגיות אלו, והותיר אזהרות ותובנות שרבים רואים בהן כיום דברים נבואיים כמעט.

השנה מציינת 25 שנה לרציחתם של בנימין וטליה כהנא. בימים הבאים יתקיימו אירועי זיכרון לזכרם, מתוך כוונה להתחזק בדרכם ובתורתם.

ביום שלישי, ג' טבת (23 בדצמבר), יוזמן הציבור להשתתף בעצרת זיכרון בשפה האנגלית, בהשתתפות בני המשפחה, תלמידים, רבנים ואישי ציבור. האירוע יתקיים בשעה 18:30 ברמת בית שמש, רחוב נחל מור 6.

ביום רביעי, ד' טבת (24 בדצמבר), תתקיים עצרת זיכרון בעברית בשעה 19:00, באתר ההנצחה שמורת טבע עוז וגאון, סמוך לקיבוץ מגדל עוז.

לפרטים נוספים:

054-487-6709

guzofskyyekutiel@gmail.com