תיעוד: פעילות כוחות חטיבת כרמלי במרחב הקו הצהוב צילום: דובר צה"ל

לוחמי חטיבת המילואים כרמלי (2) סיימו בהצלחה את סבב הלחימה השישי שלהם במרחב הצפון של רצועת עזה, באזור הקו הצהוב.

החטיבה, שפעלה תחת פיקוד אוגדה 252, יצאה כעת מהשטח, כאשר כוחות חטיבת ירושלים (16) יחליפו אותה.

במהלך תקופה זו, חטיבת כרמלי הצליחה לחסל עשרות מחבלים תוך שהם פוגעים בכמה מהתשתיות המרכזיות של ארגון חמאס בצפון הרצועה. הכוחות איתרו והשמידו ציוד לחימה מגוון, כולל מטעני קלע, מרגמות, פגזים, מוקשים, משגרי רקטות ורקטות שהיו מיועדות לשיגור לעבר ישראל.

תיעוד: השמדת פיר המוביל לתוואי תת-קרקעי במרחב הקו הצהוב צילום: דובר צה"ל

בנוסף להשמדת אמצעי הלחימה, כוחות החטיבה פגעו גם במאות תשתיות טרור, ובין היתר השמידו מספר פירים ששימשו את המחבלים למסתור ומעבר במערכות תת-קרקעיות.

