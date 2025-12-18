שיר חדש של עמיחי סוקולובר ואבי חוקת בשם "חשוף", הולחן בתחילת מלחמת התקומה ומוקדש לזכרו של החייל ירון חן הי"ד, שנחטף על ידי מחבלי חמאס לפני 33 שנים.

את השיר חיברו אחייניו, עמיחי וטליה סוקולובר והוא מוקדש גם לזכרו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל ולזכר כל הנופלים והחללים שמסרו נפשם במערכה הנוכחית.

ירון חן הי"ד נולד בי"ז באדר א' תשל"ג בירושלים. הוא למד בתיכון ישיבת "חורב", הדריך בסניף בני עקיבא בשכונת רמות והיה מהדמויות המרכזיות בסניף. בהמשך למד בישיבת ההסדר "אור עציון", ולאחר מכן התגייס לצה"ל מתוך תחושת שליחות עמוקה.

לדברי בני משפחתו, ירון ראה בשירותו הצבאי מצווה של ממש, והקדיש את חייו באהבה ובמסירות לעם ישראל, לתורת ישראל ולארץ ישראל - עד מסירת נשמתו הטהורה. כך, בסערה, עלה השמימה.

בח"י במנחם אב תשנ"ג (1993) נחטף ירון בידי חוליית מחבלי חמאס. מרגע החטיפה נאבק בחוטפיו, הצליח לירות באחד מהם, אך נרצח תוך גילוי גבורה עילאית. מאבק זה הפך לסמל של עמידה יהודית אמיצה. לימים, שוחררו חוטפיו במסגרת עסקת שליט.

לדבריהם של אחייניו, השיר "חשוף" מבטא את אותו מסר של אמונה, הקרבה ותקווה לעתיד טוב יותר. הם שאבו השראה גם מדבריו של הרב דרוקמן זצ"ל, שאמר כי "יש קץ לימי הרעה", והאמין כי חובה לפעול למען הגאולה - רעיון שהפך למוטו מרכזי בשיר.

"המילה 'יש' היא זו שהניעה אותו ואת גיבורי ישראל למסור את נפשם. יש לשם מה", נאמר בהקדשה לשיר, שמהדהדת את אמונתו ודרכו של ירון.