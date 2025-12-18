תהליך הקמתה של העיר החדשה משמר יהודה, הממוקמת ממזרח לירושלים, רשם לאחרונה התקדמות משמעותית: קו כחול חדש פורסם לשטח של 3,380 דונם, ולצדו מקודמת תכנית בניין עיר ראשונה הכוללת כ-3,600 יחידות דיור.

ההכרזה על הקמת העיר בוצעה על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני בפברואר 2023, ומאז מקודמים הליכי ההסדרה.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', התייחס להשפעה המשמעותית של הקמת העיר על המרחב האסטרטגי של ירושלים. "משמר יהודה עתידה להיות עיר חדשה, מתוכננת, גדולה ויפה, שתשמש עוגן אסטרטגי לשמירה על ירושלים ממזרח". לדבריו, מדובר בבשורה היסטורית, שכן העיר לא רק תחזק את המרחב עוטף ירושלים, אלא גם תספק פתרונות דיור משמעותיים לזוגות צעירים, במרחק קצר מהבירה.

סמוטריץ' הוסיף כי זהו צעד נוסף לקידום הריבונות הישראלית בשטח ולמניעת רעיונות להקים מדינה ערבית ביהודה ושומרון. הוא הזכיר את עו"ד דורון ניר צבי ז"ל, שהיה מהראשונים לדחוף להקמת העיר והשאיר את קידומה כמעין צוואה.