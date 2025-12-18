הועדת לביטחון לאומי של הכנסת, בראשות ח"כ צביקה פוגל, תקיים בסוף החודש סיור בשטחי הרשות הפלסטינית. הסיור יתמקד באזור הישוב ברטעה, מעבר ריחן במרחב קו התפר של ג'נין וצפון השומרון.

במסגרת הסיור תתקיים נסיעה למעבר ריחן, מהצד הישראלי אל הצד הפלסטיני, והוא יעסוק במורכבויות של הכנסת סחורות החוצות את הגדר במרחבים אלו. הסיור יסתיים בנקודת השיטור בצפון השומרון.

בנקודת הסיום תתקיים סקירה של גורמי האכיפה במחוז ש"י. לסיור הוזמנו חברי הוועדה, נציגי משרד ראש הממשלה, שב"כ, המטה ללחימה בפשיעה במגזר הערבי, משטרת ישראל, מג"ב, צה"ל, המנהל האזרחי, רשות המיסים ומשרד המשפטים.

בהזמנת הוועדה צוין כי המשתתפים קיבלו הנחיה מפורשת שלפיה לא תתאפשר הגעה עצמאית לנקודות הסיור או נסיעה ברכב פרטי. עוד הובהר כי הסיור יתקיים בכפוף לאישורים של משמר והנהלת הכנסת, ובהתאם לכך נאסר על חברי הכנסת להגיע ברכב פרטי.