ועדת המחירים המשותפת למשרד הכלכלה ולמשרד האוצר פרסמה את המלצתה להפחתת מחיר הקמח הכשר לפסח המשווק למאפיות, בשיעור של 26.16%.

ההמלצה מבוססת על בדיקת עומק של עלויות הייצור בחברת "אם החיטה" - החברה היחידה בישראל המייצרת את הקמח הכשר לפסח הנמצא תחת פיקוח.

מהבדיקה עלה כי חלה ירידה ניכרת בעלויות הייצור, בין היתר בשל ירידת מחירי החיטה ובשל שינוי בהרכב רכיבי קביעת המחיר. בעקבות זאת, יוצאת הוועדה לשימוע ציבורי שיאפשר לגורמים הרלוונטיים להביע עמדות לפני קבלת החלטה סופית.

במקביל, על רקע העלייה במחירי מוצרי המזון ובמסגרת ההיערכות לפסח, נבחנת רווחיות מאפיות המצות. המפקח על המחירים במשרד הכלכלה בודק את האפשרות להחיל פיקוח על מחיר המצות, כדי למנוע גביית מחירים מופרזים מן הציבור.

שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, מסר, "לצד הפחתת מחיר הקמח לייצור מצות, אנו בוחנים החלת פיקוח על מחיר המצות. אם צריך - נפקח. הציבור הישראלי לא צריך לממן חגיגות רווח על מצרכים בסיסיים בפסח, ואנחנו נדאג שהמחיר שהציבור ישלם יהיה הוגן".