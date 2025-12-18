ראש הממשלה בנימין נתניהו יעמוד בראש צוות השרים שיקבע את הסמכויות של ועדת החקירה למחדלי השבעה באוקטובר. הצוות צפוי להתכנס לדיון ראשון ביום שני הקרוב.

בחודש שעבר הודיעה הממשלה כי שר המשפטים יריב לוין הוא זה שיעמוד בראש צוות השרים. לפי החלטת הממשלה, הצוות נדרש להגיש את המלצותיו בתוך 45 ימים. אלא שהשר לוין פנה למזכיר הממשלה, יוסי פוקס, וביקש ממנו שלא לעמוד בראש צוות השרים.

הרכב צוות השרים לקביעת מנדט ועדת החקירה: היו"ר רה"מ בנימין נתניהו, השר יריב לוין, השר בצלאל סמוטריץ', השר איתמר בן גביר, השר זאב אלקין, השר אבי דיכטר, השרה גילה גמליאל, השרה אורית סטרוק, השר עמיחי אליהו, השר עמיחי שיקלי, השרה עידית סילמן והשר שלמה קרעי.

בשלב ראשון ינסה נתניהו להגיע להסכמה על ועדת חקירה שאינה ממלכתית ותהיה מוסכמת על רוב של 80 ח"כים. אם לא יהיו הסכמות תוך 14 יום, הקואליציה תבחר שלושה נציגים והאופוזיציה שלושה. אם האופוזיציה לא תשתף פעולה, יו"ר הכנסת אוחנה ימנה את שלושת הנציגים שלה במקומה.