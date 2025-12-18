בכירי רבני הציונות הדתית פנו לשר הביטחון ישראל כ"ץ בדרישה ליישום מלא של המדיניות שהציג, ולפיה צה"ל אינו פועל לשכנוע יזום של בנות דתיות לשירות צבאי.

הפנייה נעשתה בשם הנהלת ארגון "רבני תורת הארץ הטובה", בשיתוף ועדת ההתיישבות בראשות הרב אליקים לבנון.

במכתב שחתומים עליו הרב איתן איזמן, הרב שמואל אליהו, הרב דוד חי הכהן והרב יוסף ארציאל, מדגישים הרבנים כי עמדתם מבוססת על פסקי הלכה מחייבים, ומתוך אחריות ציבורית ולאומית. לדבריהם, "אין מדובר בהתנגדות לצה"ל", אלא להפך - הרבנים מדגישים את תמיכתם המלאה בגיוס בנים לשירות קרבי ומשמעותי.

באשר לשירות בנות דתיות, טוענים הרבנים כי למרות דברי השר, בשטח התרחשו פעילויות ופניות אישיות לבנות דתיות, אשר יוצרות רושם שגורמים בצה"ל פועלים בניגוד לקו המדיניות שהוצג. לדבריהם, "מצב זה מחייב הבהרה ותיקון מיידי".

עוד מזכירים הרבנים כי עמדת גדולי הדור עקבית וברורה בהתנגדות לשירות נשים בצה"ל, ויש לכבדה כחלק ממדיניות המותאמת לציבור הדתי. בנוסף הם מצביעים על קשיים בשמירת אורח חייהם של חיילים דתיים, ובהם הצבת פרמדיקיות בצמידות ללוחמים ומקרים שבהם חיילים דתיים נאלצו לצאת מטקסים בשל שירת נשים.

בסיום מכתבם קובעים הרבנים כי "חשיבות העניין מחייבת הבהרה והנחיה ברורה לכלל הגורמים במערכת", על מנת לוודא שהמדיניות שנקבעה אכן מיושמת הלכה למעשה.