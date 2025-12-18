צה"ל תקף הבוקר (חמישי) תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים ברחבי לבנון.

התקיפות, שבוצעו במסגרת פעילות צבאית רחבה, פגעו בעיקר במחנה צבאי של חיזבאללה, שבו הארגון ערך אימונים והכשרות למחבלים. במחנה זה, חיזבאללה השתמש לצורך תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה שונים, שמיועדים לפעולות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

בנוסף, התקיפות כללו פגיעות במבנים צבאיים של חיזבאללה, אשר שימשו לאחסון אמצעי לחימה ולפעולות טרור.

מבנים אלו היו במוקדים שבהם הארגון פעל במהלך התקופה האחרונה, והם שימשו גם כבסיסים לפעולות התקפה לאורך הגבול הצפוני.