בית משפט השלום בירושלים פסק כי ערבי אשר תקף את בית משפחת החושן בבקבוקי תבערה לפני שלוש שנים יפצה את המשפחה בסכום של 528,000 שקלים.

התקיפה, כללה השלכת בקבוקי תבערה אשר גרמו להצתת אחד מחלונות הבית, בחדר בו ישן תינוק בן חצי שנה. האב חילץ את הילד מהחדר והציל את חייו. הפורעים, אשר לא הסתפקו בכך, אף ירו זיקוקים לעבר שוטרים שהגיעו למקום.

הפורע אשר פסק נגדו חיוב במלוא סכום התביעה לא השיב לכתב התביעה, ובית המשפט פסק כי הוא ישלם את מלוא הסכום. שלושה מחבריו נעצרו גם הם, הורשעו, ונדונו למאסר של בין שנתיים לארבע שנים. כל אחד מהם גם חויב בתשלום פיצויים למשפחת החושן.

לאחר גזר הדין הוגשה תביעה אזרחית נוספת על ידי עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, אשר ייצג את המשפחה. תביעה זו נמצאת בהליכים משפטיים בימים אלו. "לא נשקוט ולא ננוח עד שנגבה מחיר כבד מפעילי הטרור", והוסיף כי מטרת הפעולות המשפטיות היא להביא להרתעה ולחיזוק המתיישבים בירושלים. "ראויה ירושלים בירת ישראל להיות מקום בטוח למגורים לכל יהודי", אמר עורך הדין.