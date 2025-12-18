לקוחות סלקום התלוננו הבוקר (חמישי) על תקלות נרחבות בשירותי האינטרנט. בין היתר דיווחו כי אתר האינטרנט של החברה ושירות הלקוחות אינם זמינים. לפי מומחי סייבר, מדובר היה בתקלת DNS.

מרשת סלקום נמסר בתגובה: "ישנה תקלה הפוגעת בחיבור לאינטרנט ומשפיעה על חלק מלקוחותינו. אנו מתנצלים על אי הנוחות, ומטפלים בכל האמצעים על מנת לפתור את הנושא במהירות האפשרית". לאחר כשעה כאמור התקלה סודרה.

מוקדם יותר התריע מערך הסייבר הלאומי כי בשעות האחרונות התקבלו אצל אזרחים רבים הודעות SMS באנגלית, המנסות לשדל לשיתוף פעולה עם גורמים איראניים. לפי המערך, מדובר בהודעה זדונית שמטרתה להטעות או לעורר בהלה.

מערך הסייבר מסר כי יש להתעלם לחלוטין מההודעה, לחסום את המספר, לסמן אותו כספאם ולא להעביר את ההודעה הלאה.