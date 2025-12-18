הרב יוסי לזרוף, שליח חב"ד באוניברסיטת טקסס, שיתף את סיפורו של בנו, לייבל ששרד את הטבח בסידני ואף הציל שוטר ממוות.

"לייבל שרד באורח פלא את הירי בסידני למרות שספג מספר כדורים, בעוד הוא כורע מעל שוטר אוסטרלי מניו סאות' ויילס שנפצע קשה, משתמש בחולצתו כחוסם עורקים ומסכן את חייו כדי לעזור לו", סיפר הרב לזרוף.

לדבריו "לייבל עבר מספר ניתוחים מצילי חיים עקב פגיעות קשות בבטן וברגל ועומד בפני ניתוח נוסף ודרך ארוכה של שיקום רפואי. שפחתנו אסירת תודה שבננו חי ושרד. אנו מעריכים את כל האהבה והתמיכה שקיבלנו מכל רחבי העולם".

הוא הוסיף "הרופאים והאחיות נדהמים מהכוח של לייבל ומהחוסן שלו. יש לו רסיסים רבים בגופו ואנו מבקשים שהציבור ימשיך להתפלל לרפואתו".

מוקדם יותר התפרסם התיעוד האחרון של הרב אלי שלנגר הי"ד, שליח חב"ד בסידני, שנרצח בפיגוע הירי ביום ראשון. הרב שלנגר נראה, דקות לפני הטבח, כשהוא מניח תפילין ליהודי כשלצידו הילדה מתילדה פולטבצ'נקו בת העשר, שנרצחה גם היא. את הסרטון פרסם אביה של מתילדה הי"ד.