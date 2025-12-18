הרב ליאור בהר הבית צילום: באדיבות המצלם

הרב דוב ליאור, מזקני רבני הציונות הדתית, עלה להר הבית בירושלים במהלך חג החנוכה. מטרת העלייה הייתה לחזק את ההקפדה המדויקת על המסלול ההלכתי המותר לכניסה, כפי שהוא מסומן במפה שצורפה לספר "דברו על לב ירושלים".

הרב ליאור, שפרסם ערב החנוכה קריאה ברוח זו בערוץ 7, הסביר בשטח את הגבולות ההלכתיים הברורים. הוא עצר בצד המערבי של ההר - במקום המותר - וציין כי "המרחק קצר בין קודש הקדשים לכותל המערבי של הר הבית, יש להיצמד לכותל המערבי", והזהיר שלא להתקרב מעבר למבנה עם הברזיות המוביל למדרגות המערביות של הרמה.

במהלך הביקור החזיק הרב במפה המצורפת, המשורטטת על פי הספר "דברו על לב ירושלים", וציין כי מדובר במסלול מהודר. הוא קרא שוב לציבור העולים להקפיד על ההנחיות ההלכתיות ולצעוד במסלול המדויק.

"אם נקפיד על קדושת המקום גם בחורבנו, נזכה שאולי עוד בדורנו המקום הזה יחזור לגמרי לידי עם ישראל ונזכה לבניין בית המקדש", סיכם הרב.