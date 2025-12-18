מדד החברה הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) מעלה כי 68% מהערבים רואים בציונות תנועה גזענית או בעלת יסודות גזעניים. לעומת זאת, רק 4% מהערבים מגדירים את עצמם כציונים, בעוד שבקרב היהודים 85% מגדירים עצמם ציונים.

בקרב יהודים, רק אחוזים מועטים מגדירים את עצמם כלא ציונים, אנטי ציונים או פוסט ציונים. שאלת האנטי ציונות ואנטישמיות הציבה תמונה מנוגדת בין הקבוצות: רוב הישראלים (55%) רואים באנטי ציונות תופעה שקשורה לאנטישמיות, בעוד שבקרב הערבים, 42% טוענים שאנטי ציונות ואנטישמיות הן תופעות נפרדות.

בנוגע להעדפות לגבי מרחבים משותפים או נפרדים, נמצא כי יש תמיכה גבוהה במרחבים משותפים במערכת הבריאות. 67% מהיהודים ו-76% מהערבים תומכים במרחב משותף בחדרי אשפוז. עם זאת, בשכונות מגורים, התמונה שונה: בעוד שבקרב יהודים רק שליש (33%) תומכים בשכונות משותפות, 70% מהערבים תומכים בכך, והם מציינים גם את התמיכה הנמוכה בהפרדה בשכונות מגורים.

בנוגע לבעיית האלימות בחברה הערבית, התפיסות היו חלוקות: שליש מהישראלים רואים את האלימות כבעיה תרבותית בחברה הערבית, בעוד שקרוב למחצית מהערבים מאשימים את הזנחה ואפליה מצד המדינה. 31% מהערבים מאשימים את המשטרה בחוסר תפקוד.