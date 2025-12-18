הרב צבי רוטנברג, רב קהילת עלומים בכפר אברהם שבפתח תקווה, הלך לעולמו. הלווייתו תתקיים בשעה 12:30 בבית העלמין ירקון.

הרב רוטנברג נולד בבני ברק למשפחה המקושרת לחסידות מוז'יץ. לאורך השנים שימש כר"מ בישיבות בני עקיבא בנתניה, בנחלים, ובעיקר בישיבת בני עקיבא גבעת שמואל, בה העמיד דורות של תלמידים.

בין תלמידיו נמנים הרב אבי הרשקופ, הרב אורי סדן, הרב יהודה יונגסטר, חנן בר סלע ורבים נוספים. רבים מתלמידיו ממשיכים את דרכו התורנית והחינוכית ברחבי הארץ.

במשך ארבעה עשורים שימש כרב בית הכנסת עלומים בכפר אברהם, ונודע במיוחד בזכות תפילות הימים הנוראים שלו, שהותירו רושם עמוק על מתפלליו והשפיעו על קהילות נוספות ברחבי הארץ. בני משפחתו כתבו, "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

הרב רוטנברג היה נשוי ליפה, מחנכת באולפנת צפירה. ילדיו הם העיתונאים יוני רוטנברג וחגית רוזנבאום, וחתנו הוא הרב יוסף טהר, רב היישוב נריה.