לרגל חג החנוכה, התייחס הרב דב ליאור, מגדולי הרבנים בציונות הדתית, לשאלות הלכתיות שעלו בנוגע לשמן שיוצר מזיתים שנקטפו מאדמות ביהודה ושומרון שהיו בעבר בידי ערבים - ולאחר מכן ניטשו, ויושבו על ידי יהודים המתגוררים בחוות ובגבעות.

לדברי הרב משה הררי מירושלים, בעל מחבר הספרים 'מקראי קודש' ששוחח עם הרב ליאור, "הרב דב ליאור אמר לי בצורה חד משמעית, שלפי הדין אין בעיה הלכתית להשתמש בשמן שנעשה מזיתים שנקטפו משטחים שהיו בידי הערבים, ולאחר מכן נעזבו והתיישבו בהם יהודים הגרים למשל בחוות ובגבעות. והוסיף שמותר השימוש בשמן זה גם להדלקת נר חנוכה. [וכן מתבאר ממה שכתב הגר"מ אליהו זצ"ל וזיע"א בספר מאמר מרדכי (הלכות שביעית פי"א הערות 21-22)]".

הרב ליאור הבהיר, כי דבריו עוסקים בשימוש בשמן בלבד, ואינם עוסקים בשאלת עצם הקטיף, וכן הדגיש שאין צורך להפריש תרומות ומעשרות מהשמן. "והדגיש הרב ליאור שמדובר רק על השימוש בזיתים אלה ולא על עצם קטיפתם. ולדעת הרב ליאור גם אין צריך להפריש כלל תרומות ומעשרות משמן זה. ואמר לי כמה וכמה טעמים הלכתיים לעניינים אלה, אך אין אנו מפרטים זאת כאן".

בנוגע לשאלה האם עדיף שמן שנעשה מזיתים אלו לעומת שמן שיובא מחוץ לארץ, השיב הרב ליאור כי עדיף להשתמש בשמן מקומי. "ובאשר לשאלה האם עדיף שמן כזה או שמן מחו"ל, אמר הרב דב ליאור שברור שעדיף להשתמש בשמן כזה שנעשה מזיתים שגדלו בשטחים הנ"ל (כמבואר בב"ח בסימן רע"ח), מאשר בשמן שנעשה מזיתים שגדלו בחו"ל, כולל שמן מספרד. ובפרט שיש לנו חשבון ארוך עם ספרד ועם גרמניה - על הצרות שעשו לעם ישראל במשך הדורות".