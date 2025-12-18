עשרות יהודים הדליקו הלילה נר רביעי של חנוכה בישובים גנים וכדים שפונו בגירוש. לביקור במקום הצטרפו גם תושבים שנעקרו מבתיהם ביישובי צפון השומרון במסגרת תוכנית ההתנתקות, שקראו להחזרת הנוכחות היהודית למקום עוד בתוך חג החנוכה.

במהלך הכניסה לגנים וכדים נתקלו המבקרים בהרי זבל ונבלות שהושלכו בידי ערביי האזור ברחובות הישוב, כדי לבזות ולכער את המקום.

לדבריהם, ניכר היה כי בכפרים הסמוכים מנסים למנוע את שיבת היהודים לישובים בעתיד, אולם הכבישים והמדרכות עדיין שלמים ברובם ולמעט הררי הזבל בכל פינה נותרו ריקים ושוממים בלי בנייה ערבית.

הביקור בישובים החרבים מגיע על רקע החלטת הממשלה בדחיפת השר סמוטריץ' לאשר את הקמת הישובים מחדש. במענה לבקשת סגנית יו"ר הכנסת חה"כ לימור סון הר-מלך אישר צה"ל ביקור ראשון מסוגו ב2 הישובים לציבור הרחב, אך חזר בו ברגע האחרון. חרף הביטול החליטו עשרות יהודים לערוך את הדלקת הנרות באופן עצמאי כפי שתוכננה.

"זה היה מעמד מרגש שהציף את הגעגועים לישובים הללו שנעקרו בפשע בלתי יסולח", סיפר משה מאיר, שזכה להדליק את הנרות שהוצבו בחלקו הגבוה של הישוב גנים. "הדבר שהכי בלט לעין הוא שרחובות הישובים פשוט נותרו כשהיו, כולל קירות התמך לבתים, ריקים ושוממים ומצפים לשובנו. כעת כשחוק ההתנתקות בוטל ואפילו הקמת הישובים אושרה, אין שום סיבה להשאיר את המקומות הללו בחורבנם אפילו יום אחד נוסף".

"יש מי שנוהג להציג את גנים וכדים כישובים שממוקמים ב"עומק השטח" וקשים לשליטה ביטחונית, אבל ההפך הוא הנכון. מדובר בדקות בודדות של נסיעה ממעבר הגלבוע, 7 ק"מ מהישובים מרב ומלכישוע ומרחק נגיעה מעמק יזרעאל. את תוצאותיהם של גדודי הטרור שקמו בהיעדר נוכחות יהודית באזור חווינו על בשרנו, ושוב נוכחנו כי רק התיישבות תמנע טרור. עכשיו הגיע הזמן לתקן", הוסיף מאיר.