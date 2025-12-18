סערה באופוזיציה: מינויו הצפוי של ח"כ צבי סוכות ליו"ר ועדת החינוך של הכנסת גורר עימו גל תגובות חריפות מצד חברי כנסת מהאופוזיציה וארגוני שמאל אזרחיים.

חבר הכנסת משה טור פז מיש עתיד טען כי עצם המינוי פוגע בציבור המשרתים, והאשים את סוכות בכך שלא שירת בצה"ל. בדבריו הזכיר את חלקו בפריצה לבסיס שדה תימן, וטען כי מדובר במינוי בלתי ראוי לאחר 7 באוקטובר.

חברת הכנסת נעמה לזימי הגדירה את סוכות "בדוקאי של השב"כ" והוסיפה את הכינוי "משתמט". לזימי טענה כי בכל פעם שנדמה שהמערכת הפוליטית הגיעה לתחתית, היא ממשיכה להעמיק עוד.

גם ארגונים אזרחיים הצטרפו למתקפה. בארגון משמר החינוך הממלכתי ובקבוצת הורים ערים נטען כי הקואליציה מוסרת את מערכת החינוך לידיים קיצוניות ומסוכנות, וקראו למחנה הדמוקרטי והליברלי למנוע דריסת רגל של גורמים אלה בבתי הספר.

מול גל ההתקפות והביטויים הקשים, בחר ח"כ סוכות שלא להשיב באותה מטבע. בתגובה שפרסם לכל מי שתקף אותו על המינוי השיב: "תודה על המחמאות. מבטיח שכשתרצו לדבר בוועדה או לקדם כל דבר ענייני תמיד הדלת תישאר פתוחה. ככה זה אצלנו".