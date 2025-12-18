ארסן אוסטרובסקי, ניצול הטבח בסידני ויו"ר המועצה היהודית ישראל-אוסטרליה, שחזר היום (חמישי) בראיון לגלי צה"ל את הרגעים הקשים שחווה במהלך ירי המחבלים בבונדיי ביץ'.

"זה היה הבדל של מילימטרים בין חיים למוות. הכדור שרט לי את הראש והגיע כמעט עד העצם. הרופאים אמרו שזה נס ששרדתי. וניצלתי את הרגע כדי להסביר מה זה באמת נס חנוכה", סיפר אוסטרובסקי.

לדבריו "הזוועות שם היו בלתי נתפסות. היו דם וגופות בכל מקום, וזה מיד עורר בנו זכרונות מטבח ה-7 באוקטובר ובמיוחד של זירת הטבח בפסטיבל הנובה".

ארסן, שחי בישראל במשך שלוש עשרה שנים לפני שעבר לאוסטרליה כדי להילחם באנטישמיות, אמר שהמחשבה הראשונה שלו הייתה על משפחתו. "כשזה התחיל, אשתי וילדיי פשוט הלכו לשבת. בהתחלה חשבתי שמדובר ברעש אחר, אבל מהר מאוד הבנתי במה מדובר. הירי נמשך ללא הפסקה במשך חמש עשרה דקות. תפסתי מחסה אבל הבנתי שאשתי וילדיי זקוקים גם כן להגנה ורצתי לעברם. הירי נמשך. ראיתי במו עיניי את אחד המחבלים, טוען שוב ושוב ויורה מגשר. מחבל אחר ירה מהצד השני. אשתי וילדיי היו באמצע. קמתי כדי לרוץ לעברם ונפגעתי בראש. דם התחיל לזרום. נפלתי על הקרקע וצעקתי 'נפגעתי', אבל אף אחד לא יכול היה לעזור".

הוא גינה את המנהיגות אוסטרליה כמי שהתעלמה ולא טיפלה כראוי בהרמת הראש של האנטישמיות. "המנהיגות הפוליטית באוסטרליה נכשלה באופן גורף. במשך שנים, הקהילה היהודית מתחננת בפני הממשלה שתקשיב לנו".