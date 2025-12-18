חתונה ייחודית נערכה השבוע בישיבת ניר בקריית ארבע-חברון לזוג גרים שעלו לישראל לבדם, הכלה מפרו והחתן מברזיל.

בני הזוג, חסרי משפחה בארץ, זכו לאירוע מלא ומרגש בזכות התגייסותם של גורמים חינוכיים וקהילתיים.

על ארגון האירוע הופקדו תלמידות שכבת השישית מאולפנת בהר"ן. התלמידות נטלו אחריות כוללת על החתונה - מגיוס התקציב דרך קשר עם הספקים ועד לעיצוב המקום. הן טיפלו בתפעול האירוע כולו, כולל סידור המקום, הגשה וסיוע במהלך החתונה, ואף שימחו את הכלה בריקודים.

ישיבת ניר העמידה לרשות בני הזוג את מתחם הישיבה ואת חדר האוכל לקיום החופה והסעודה. תלמידי הישיבה נטלו חלק פעיל בשמחת החתן והכלה, ויצאו מבית המדרש כדי ללוות את האירוע בריקודים ושירה.

בישיבת ניר סיפרו, "החיבור לקהילה ולעם ישראל נמדד גם ברגעים אלו, כאשר זיהינו את הצורך פתחנו את דלתנו בשמחה. זו זכות עבורנו שהישיבה משמשת לא רק כמקום לימוד אלא גם כבית מכניס אורחים, ושזכינו לקיים מצוות הכנסת כלה ואהבת הגר".