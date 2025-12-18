השריפות ביהודה ושומרון נשמעות כמעט שוליות, כשבכותרות יש פיגוע רצחני באוסטרליה, איומים מבית ומחוץ, מלחמות פנימיות ועניינים משפטיים.

אבל האמת שונה לגמרי.

לפי דו"ח של עמותת ירוק עכשיו, כ‑27% ממקרי המוות המוקדם בישראל נגרמים מזיהום אוויר - והמקור המרכזי לכך הוא שריפת פסולת של הרשות הפלסטינית. זה מתורגם לכ‑1,300 אנשים שמאבדים את חייהם בכל שנה בגלל עשן רעיל.

והנזק פשוט בלתי נתפס: העשן חודר לריאות ולדם, מעלה את הסיכון לסרטן ומחלות נשימה, פוגע בהתפתחות הילדים, מחמיר מחלות לב, ומעמיס על מערכת הבריאות.

מדי שנה נשרפות מעל 400,000 טונות של פסולת מעורבת שמזהמת את הסביבה.

העשן לא עוצר בגבולות יהודה ושומרון.

תושבים במודיעין, בשוהם, בעמק חפר ובמרכז הארץ חווים ריחות רעילים וקוצר נשימה.

ואז עולות השאלות: איפה כל ארגוני השמאל שדואגים לאיכות הסביבה? איפה ההפגנות, הקמפיינים, הזעקות?

האמת הפשוטה היא שזה לא נוח להם לומר בקול רם: הפגיעה הבריאותית והסביבתית הזו נגרמת בעיקר משריפת פסולת ביהודה ושומרון על ידי הרש"פ.

עם כל הרצון לשמור על נרטיב אידיאולוגי - אי אפשר להתעלם מהעובדות. האוויר שלנו, של הילדים שלנו ושל המדינה כולה, מורעל. אי אפשר לדבר על צדק סביבתי, ולשתוק מול זיהום שכזה. זה האוויר שאנחנו נושמים.

וזו אחריות לעצור את האסון הזה - עכשיו.