הנטיעות לזכר איתן אורבך ז"ל צילום: באדיבות המצלם

פעילי תנועת אם תרצו, יחד עם עשרות אזרחים ובני משפחתו של רס"ן (במיל') איתן אורבך ז"ל הגיעו היום (חמישי) לחוות סרטבא, שם נטעו 200 עצי פרי לזכרו.

הנטיעות התקיימו בחוות סרטבא, הסמוכה להר סרטבא ההיסטורי ששימש מבצר לחשמונאים.

מתניה ג'רפי, מנכ"ל תנועת אם תרצו, אמר במהלך האירוע: "הגענו היום להנציח את איש ארץ ישראל, איש ההתיישבות, איש שהדאגה למדינת ישראל הובילה אותו בכל מהלך. תודה לך איתן על מה שתרמת לעם ישראל, הערכים שלך ימשיכו להוביל אותנו גם בעתיד. יהי זכרך ברוך", סיכם.

רס"ן במיל' איתן אורבך נהרג החודש בהתהפכות רכבו בדרכו הביתה, אחרי עוד לילה שבו שמר על החוות בבקעת הירדן. אורבך, גדל באלון שבות שבגוש עציון, שירת כמפקד צוות בצנחנים ושימש כמנכ"ל עלון השבת "עולם קטן". משפחתו עברה לבית שאן לפני כמעט 20 שנה.

אורבך הותיר אחריו את רעייתו נחמה ואת חמשת ילדיו ציון, דעאל, צרי, כרמי וארגמן. הוא היה אמור לחתן את בתו הבכורה כשבועיים בלבד אחרי האסון. בהודעת המשפחה נכתב: "הצבי ישראל על במותיך חלל - איך נפלו גיבורים. בלב כואב והמום אנו מודיעים על נפילתו של יקירנו".