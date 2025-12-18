הזמר והיוצר יונתן רזאל חושף קליפ חדש לקראת ימי החנוכה, ובו ביצוע מרגש לשיר "הטוב כי לא כלו" של ר' שלמה קרליבך ז"ל, מתוך תפילת שמונה עשרה.

הביצוע פורסם היום (ה') וצולם בימים האחרונים בשיתוף תלמידי ורבני ישיבת 'כרם ביבנה', כהודאה לה' על הנסים הגדולים שעבר בהם עם ישראל בתקופה האחרונה.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע רזאל עצמו, שגם ניגן בפסנתר והוביל את השירה יחד עם תלמידי הישיבה. לדבריו, "התחברתי לניגון ורציתי לחלוק אותו עם הקהל מתוך תחושת הודיה והתעוררות פנימית".

הפרויקט המוזיקלי הוקדש לזכר אחיינו של רזאל, עקיבא אברהם נהר שלום רזאל ז"ל.