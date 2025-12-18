10 שוטרים נפצעו בעימותים שפרצו בצהריים (חמישי) בירושלים, לאחר שפקח כתב דוח חניה לצעירים חרדים ככל הנראה עריקים סמוך לרחוב בר אילן בעיר.

במשטרה הבהירו כי מדובר בדו"ח חניה בלבד ואין קשר לצה"ל.

כוחות משטרה רבים הוזעקו למקום וההמונים הקיפו אותם. המתפרעים הפכו ניידת והשליכו עליה אבנים ואשפה. השוטרים משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות, בהם רימוני גז, כדי לפנות אותם מהמקום. ארבעה מתפרעים נעצרו.

המפכ"ל רב-ניצב דני לוי מסר כי המשטרה "תבוא בחשבון עם כל המעורבים". לדבריו, "מדובר באירוע קשה מאוד של הפרת סדר ותקיפת שוטרים. אני רואה בחומרה את תקיפת השוטרים והפקחים בידי פורעי חוק שלא בחלו בשום אמצעי במטרה לפגוע בשוטרים ולגרום נזק רב לרכוש. אני מאחל איחולי החלמה לפצועים".

מהמשטרה נמסר כי "מוקדם יותר היום, בעקבות רישום דוח על ידי פקח עירוני, החלה תקיפה של הצוות ולמקום הוזעקו שוטרים. בהגיעם, החלו מתאספים מאות מפירי סדר שנקטו אלימות חמורה תוך יידוי אבנים וחפצים, גרמו נזק לניידות משטרה ופצעו 10 שוטרים שחלקם פונו להמשך טיפול רפואי. בעקבות התפרעות אלימה זאת, פועלת המשטרה בין היתר תוך שימוש באמצעים שונים, הדיפת מפירי הסדר וביצוע מעצרים. עד כה עצרה המשטרה ארבעה חשודים".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר גינה את המתפרעים. "אני מגנה בכל תוקף את התפרעויות הקיצוניים בירושלים. תקיפת שוטרים על ידי אזרחים פורעי חוק זה קו אדום. אני מחזק ומגבה את שוטרי משטרת ישראל, הפועלים לילות כימים במסירות ובנחישות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל והסדר הציבורי", אמר.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "מדובר באוזלת יד בלתי נתפסת של הממשלה והתפרקות כל מוסדות המדינה. לא ייתכן שמשתמטים חרדים ימנעו ככה ממעצר רק משום שהם מפעילים אלימות. שר הביטחון וראש הממשלה ממשיכים לעודד מפעל השתמטות וסרבנות בסדרי גודל היסטוריים".