ראש מועצת שומרון יוסי דגן הביע היום (חמישי) שביעות רצון מהנתונים החושפים עלייה משמעותית באכיפה נגד עבירות הסתה ותמיכה בטרור.

על פי נתוני המשטרה, מתחילת השנה נפתחו 516 תיקים בגין עבירות הסתה במדינת ישראל, הוגשו 407 בקשות למעצר עד תום ההליכים, ונעצרו 464 חשודים.

"הנתונים שפורסמו מוכיחים שינוי עומק במדיניות. לא עוד הכלה ולא עוד התעלמות - אלא אכיפה נחושה ובלתי מתפשרת נגד כל גילוי של הסתה לטרור. זו מדיניות שמצילה חיים ומחזקת את ההרתעה. אני מברך על המדיניות הברורה של השר בן גביר בהובלה של מפקד מחוז ש"י, שמחזקים את ההרתעה והביטחון", אמר ראש המועצה.

הוא הוסיף "המאבק בהסתה הוא חלק מרכזי במאבק בטרור עצמו. מי שמסית - מייצר את הפיגוע הבא, ולכן חובת המדינה לפעול ביד קשה וברורה".

לדבריו, באירוע נוסף שאירע לאחרונה, פעלו כוחות הביטחון למעצר אדם שהסית לטרור לאחר פיגוע, בעקבות התבטאויות פומביות ברשתות הערביות. “כך צריכה להיראות מדיניות ברורה - אפס סובלנות להסתה”.