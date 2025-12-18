לקבלת שיעורו של הרב ראובן ששון בכל שבוע לחצו כאן

חנוכה שוב תופס אותנו בימים של סערה. בין אם זו הסערה הפיזית של סופות הגשמים, ובין אם אלו הטלטלות ברמה הלאומית. גם השנה עולה השאלה מהיכן לשאוב כוחות ואיך להאמין ביכולת לגרד את החושך.

שיעורו השבועי של הרב ראובן ששון שליט"א מוקדש לשאיפה העתידית של עם ישראל. בשונה מחגים שנמשכים יום אחד, ומבטאים את נקודת השורש וההתחלה, המספר שמונה - המאפיין במיוחד את חנוכה - מבטא את נקודת הסיום, את היעד השלם שעם ישראל צועד לקראתו.

בשיעור מתברר כיצד המבט אל העתיד יכול לשמש כקרש הצלה מייאוש בהווה. הידיעה הברורה על הגאולה העתידית נותנת אופק בהיר ברמה הלאומית, ויכולה לסייע גם לאדם הפרטי להסתכל בפרספקטיבה רחבה יותר על עצמו ועל אתגרי חייו.

במהלך השיעור נעשית סקירה מקיפה ומרתקת על המשמעות של כל חג וחג מחגי ישראל, לאור מספר הימים שלו, והתאריך שחל בימי החודש.

